TASS * FINANCIAL TIMES: «L’UNIONE EUROPEA AUMENTERÀ LA PRODUZIONE DI MUNIZIONI A DUE MILIONI DI UNITÀ ENTRO IL 2025, PRIORITÀ A MISSILI E DRONI»

17.04 - martedì 12 agosto 2025

L’Unione Europea aumenterà la sua produzione annuale di munizioni a due milioni di unità entro la fine del 2025, ha riferito il Financial Times citando il commissario alla difesa dell’UE Andrius Kubilius. Secondo lui, la capacità produttiva europea è cresciuta da 300.000 proiettili all’anno dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina. Kubilius ha osservato che la Commissione Europea sta esplorando la possibilità di utilizzare un programma di finanziamento militare simile all’Act in Support of Ammunition Production (ASAP) per incentivare le industrie ad espandere la produzione in altri settori. L’alto funzionario della difesa dell’UE ha aggiunto che missili, sistemi di difesa aerea, artiglieria e droni saranno le categorie prioritarie.

The European Union will increase its annual ammunition production to two million units by the end of 2025, the Financial Times, reported, citing EU defence commissioner Andrius Kubilius.

According to him, Europe’s production capacity has grown from 300,000 shells per year since the start of Russia’s special military operation in Ukraine.

Kubilius noted that the European Commission is exploring the possibility of using a military financing program similar to the Act in Support of Ammunition Production (ASAP) to “incentivise industries to expand their production in other areas.” The EU defense official added that missiles, air defense systems, artillery, and drones will be the priority categories.