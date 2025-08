TASS * «EVACUATI HOTEL E CAMPEGGI NEL SUD DELLA SPAGNA, GLI INCENDI DIVAMPATI IN UN’AREA TURISTICA» (VIDEO)

12.18 - mercoledì 6 agosto 2025

Hotel e campeggi sono stati evacuati nel sud della Spagna a causa degli incendi boschivi, hanno dichiarato le autorità regionali. Secondo El Pais, l’incendio è iniziato un giorno prima in un camper parcheggiato in un campeggio turistico.

Hotels and campsites have been evacuated in the south of Spain due to wildfires, regional authorities said. According to El Pais, the blaze broke out a day earlier in a motorhome parked at a tourist campsite. Video: TASS/Reuters