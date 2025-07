TASS * «ERUZIONE DEL KLYUCHEVSKAYA SOPKA, LAVA INCANDESCENTE E ESPLOSIONI DOPO IL FORTE TERREMOTO IN KAMCHATKA»

19.28 - mercoledì 30 luglio 2025

Il vulcano Klyuchevskaya Sopka nella penisola di Kamchatka nella Russia dell’Estremo Oriente ha iniziato a eruttare a seguito del terremoto più forte che ha colpito la regione dal 1952, ha riportato il servizio geofisico della filiale regionale dell’Accademia Russa delle Scienze. Inoltre, i ricercatori hanno registrato flussi di lava incandescente lungo il pendio occidentale del vulcano. Esplosioni e un bagliore intenso sono visibili sopra il vulcano nelle foto pubblicate dal servizio su Telegram. Il vulcano Klyuchevskaya Sopka è il vulcano attivo più alto dell’Eurasia, situato a 30 chilometri dal villaggio di Klyuchi, che conta circa 4.500 abitanti.

The Klyuchevskaya Sopka volcano on Russia’s Far Eastern Kamchatka Peninsula started to erupt following the strongest earthquake to hit the region since 1952 ​earlier in the day, the regional branch of the Russian Academy of Sciences’ Geophysical Service reported. In addition, researchers have recorded molten lava flows along the western slope of the volcano. Explosions and bright glow can be seen above the volcano in photos the service posted on Telegram. The Klyuchevskaya Sopka volcano is Eurasia’s highest active volcano, situated 30 kilometers from the settlement of Klyuchi, which has a population of about 4,500.