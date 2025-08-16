Popular tags: featured 20
TASS * «DRONI RUSSI DISTRUGGONO VEICOLI MILITARI UCRAINI, INTERROMPENDO LA ROTAZIONE DELLE TRUPPE A KONSTANTINOVKA» (VIDEO)

09.12 - sabato 16 agosto 2025

 

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli equipaggi dei veicoli aerei senza pilota del Battlegroup Sud della Russia distruggono carri armati statunitensi M113, interrompendo così la rotazione delle truppe ucraine nelle vicinanze di Konstantinovka. Il video è stato fornito dal Ministero della Difesa russo e dall’agenzia di stampa TASS.

///

UAVs crews of Russia’s Battlegroup South destroy US-made M113 armored personnel carriers, thereby disrupting a rotation of Ukrainian troops near Konstantinovka.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

