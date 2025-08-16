09.12 - sabato 16 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Gli equipaggi dei veicoli aerei senza pilota del Battlegroup Sud della Russia distruggono carri armati statunitensi M113, interrompendo così la rotazione delle truppe ucraine nelle vicinanze di Konstantinovka. Il video è stato fornito dal Ministero della Difesa russo e dall’agenzia di stampa TASS.
UAVs crews of Russia’s Battlegroup South destroy US-made M113 armored personnel carriers, thereby disrupting a rotation of Ukrainian troops near Konstantinovka.
Video: Russian Defense Ministry/TASS
Categoria news:OPINIONEWS