07.41 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Durante la notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 74 droni ucraini, di cui 23 nel territorio della Regione di Mosca, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

Overnight, Russian air defense systems took down 74 Ukrainian drones, including 23 over the Moscow Region, the Russian Defense Ministry said.