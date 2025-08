TASS * «DELEGAZIONE DELL’AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA ATOMICA VISITERÀ TEHERAN, CONCENTRANDOSI SULLA SOSPENSIONE DELLA COOPERAZIONE»

06.32 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Una delegazione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) visiterà Teheran la prossima settimana, ha riferito il canale televisivo Al Mayadeen citando le sue fonti. Secondo le fonti, la delegazione non includerà gli ispettori dell’agenzia, poiché “i colloqui si concentreranno sugli aspetti politici della questione.” Le parti dovrebbero discutere i “meccanismi per l’attuazione della legge sulla sospensione della cooperazione con l’agenzia” recentemente approvata dal parlamento iraniano.

///

A delegation from the International Atomic Energy Agency (IAEA) will visit Tehran next week, the Al Mayadeen television channel said, citing its sources. According to the sources, the delegation will not include the agency’s inspectors, as “talks will be focused on political aspects of the matter.” The sides are expected to address “mechanisms for the implementation of the law on suspending cooperation with the agency” that has recently been passed by the Iranian parliament.