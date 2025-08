TASS * DAVID LAMMY, «IL CONFLITTO IN UCRAINA NON SI RISOLVERÀ ENTRO UN ANNO, LONDRA VALUTA LA SERIETÀ DELLA RUSSIA»

14.15 - sabato 2 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il conflitto in Ucraina probabilmente non sarà risolto entro un anno, ma Mosca e Kiev continueranno le negoziazioni, ha dichiarato il Segretario agli Esteri britannico che David Lammy in un’intervista con The Guardian. “Sospetto che tra un anno i colloqui saranno ancora in corso. La domanda è quanto la Russia sia seria riguardo a tali colloqui”, ha detto Lammy rispondendo a una domanda su come Londra vede l’evoluzione della situazione in Ucraina.

///

The conflict in Ukraine will likely not be resolved within a year, but Moscow and Kiev will continue negotiations, UK Foreign Secretary David Lammy said in an interview with The Guardian.

“I suspect that in a year’s time, talks will be going on. The question is how serious Russia is about those talks,” Lammy said when asked how London sees the situation in Ukraine developing.