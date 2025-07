TASS * «CROLLO DEL TETTO DI UNA SCUOLA PRIMARIA IN INDIA OCCIDENTALE, SETTE BAMBINI MORTI» (VIDEO)

14.51 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il tetto di una scuola primaria è crollato nell’India occidentale, causando la morte di sette bambini, secondo l’agenzia di stampa ANI.

Diversi dozzine di bambini sono rimasti intrappolati sotto le macerie. Tutte le vittime sono state recuperate.

The roof of a primary school collapsed in western India, leaving seven children dead, according to the ANI news agency.

Several dozen kids ended up trapped under the rubble. All victims have been recovered.