TASS * CRISI UCRAINA: USHAKOV, «INCONTRO RUSSIA – STATI UNITI, DISCUSSA LA COOPERAZIONE STRATEGICA POTENZIALE»

14.54 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I punti chiave dalle dichiarazioni dell’assistente del Cremlino Yury Ushakov dopo l’incontro di Vladimir Putin con l’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti Steve Witkoff sono i seguenti. Il colloquio tra Putin e Witkoff è stato utile e costruttivo. Putin e Witkoff hanno discusso della crisi ucraina. La Russia ha trasmesso segnali riguardanti la questione ucraina agli Stati Uniti e ha ricevuto segnali da Trump. Il presidente russo ha piena informazione sulla questione ucraina. Le parti hanno anche toccato le possibilità per lo sviluppo potenziale di cooperazione strategica tra la Russia e gli Stati Uniti.

Key takeaways from statements by Kremlin Aide Yury Ushakov following Vladimir Putin’s meeting with US Special Presidential Envoy Steve Witkoff:

▪️ The conversation between Putin and Witkoff was useful and constructive

▪️ Putin and Witkoff discussed the Ukraine crisis

▪️ Russia conveyed signals regarding the Ukraine issue to the US and received signals from Trump

▪️ The Russian president has full information on the Ukraine issue

▪️ The parties also touched upon possibilities for the potential development of strategic cooperation between Russia and the United States