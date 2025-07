TASS * «CRESCITA DEI DECESSI INFANTILI PER FAME NELLA STRISCIA DI GAZA, AUMENTO DELLE VITTIME E FERITI A SEGUITO DEI BOMBARDAMENTI ISRAELIANI»

23.30 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 67 bambini sono morti di fame nella Striscia di Gaza da marzo, quando Israele ha sospeso gli aiuti umanitari all’enclave, hanno riferito le autorità di Gaza. Il numero di bambini morti per malnutrizione è salito a 67. Oltre a ciò, più di 650.000 bambini sotto i cinque anni rischiano di affrontare la fame nelle prossime settimane. Secondo il ministero della salute dell’enclave, il conteggio complessivo delle vittime delle ostilità a Gaza dall’ottobre 2023 ha raggiunto 57.882 morti, con 138.095 persone ferite. Solo nell’ultimo giorno, cinquanta persone sono morte e altre 208 sono rimaste ferite a seguito di bombardamenti israeliani.

///

At least 67 children have died of hunger in the Gaza Strip since March when Israel suspended humanitarian aid to the enclave, Gaza’s authorities said.

“The number of children who died of malnutrition has risen to 67. Apart from that, more than 650,000 children under five are likely to face hunger in the coming weeks,” they said.

According to the enclave’s health ministry, the overall death toll from hostilities in Gaza since October 2023 has climbed to 57,882, with 138,095 people being wounded. In the past day alone, fifty-nine people died and 208 more were injured after Israeli airstrikes.