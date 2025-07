TASS * COREA DEL SUD: «ALLUVIONI E FRANE CAUSANO ALMENO 18 MORTI, OLTRE 9 PERSONE DISPERSE E MIGLIAIA EVACUATE» (VIDEO)

09.54 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 18 persone sono morte e altre 9 risultano disperse in la Corea del Sud a causa di alluvioni e frane provocate da forti piogge, ha riferito il governo del paese.

Oltre 14.000 persone sono state costrette a evacuare.

Video: TASS/Reuters

///

At least 18 people have died and 9 others are missing in South Korea due to floods and landslides caused by heavy rains, the country’s government reported.

More than 14,000 people were forced to evacuate.

Video: TASS/Reuters