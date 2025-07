TASS * «COLLOQUIO TELEFONICO PUTIN-NETANYAHU, LA RUSSIA SOSTIENE LA SOLUZIONE PACIFICA E L’INTEGRITÀ DELLA SIRIA»

19.29 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Punti chiave di una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sono stati discussi vari aspetti della situazione tesa in Medio Oriente. La Russia ha confermato la sua posizione incrollabile a favore di una risoluzione esclusivamente pacifica dei problemi e dei conflitti esistenti nella regione. Putin ha sottolineato l’importanza di sostenere l’unità, la sovranità e l’integrità territoriale della Siria. La Russia è pronta a fornire assistenza nella ricerca di soluzioni negoziate per il programma nucleare iraniano.

///

Key takeaways from a telephone conversation between Russian President Vladimir Putin and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Various aspects of the tense situation in the Middle East were discussed. Russia confirmed its unwavering position in favor of an exclusively peaceful settlement of the existing problems and conflicts in the region. Putin emphasized the importance of supporting the unity, sovereignty and territorial integrity of Syria. Russia is ready to assist in the search for negotiated solutions for the Iranian nuclear program.