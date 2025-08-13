TASS * CNN: «INCONTRO TRA PUTIN E TRUMP IN ALASKA, IL VERTICE SI TERRÀ ALLA JOINT BASE ELMENDORF-RICHARDSON»

07.18 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il vertice tra Putin e Trump si terrà alla Joint Base Elmendorf-Richardson, una base combinata dell’Air Force e dell’Esercito degli Stati Uniti ad Anchorage, in Alaska, ha riportato la CNN. Secondo il network, gli Stati Uniti hanno affrontato notevoli difficoltà nel trovare una sede adatta per il summit. L’alta stagione turistica in Alaska ha praticamente reso indisponibili le strutture pubbliche idonee. Dopo aver valutato le opzioni a Juneau, Anchorage e Fairbanks, gli organizzatori hanno stabilito che solo Anchorage disponeva delle infrastrutture necessarie.

The meeting between Putin and Trump will be held at Joint Base Elmendorf-Richardson, a combined US Air Force and Army installation in Anchorage, Alaska, CNN reported. According to the network, the US faced serious challenges in securing a venue for the summit. The peak tourist season in Alaska left virtually no suitable public facilities available. After considering options in Juneau, Anchorage, and Fairbanks, organizers determined that only Anchorage had the necessary infrastructure.