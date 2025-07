TASS * CINA: «APPLE CHIUDE IL SUO NEGOZIO A DALIAN, PERSA LA LEADERSHIP NEL MERCATO DEGLI SMARTPHONE»

11.52 - martedì 29 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Apple chiuderà il suo negozio di punta in Cina per la prima volta a causa della perdita della leadership nel mercato degli smartphone, ha riportato il quotidiano 21st Century Business Herald. Il negozio Apple di Dalian, inaugurato nell’ottobre 2015, smetterà di funzionare il 9 agosto. Secondo IDC, Huawei è diventata la leader nelle vendite nel secondo trimestre del 2025. Vivo, OPPO e Xiaomi, aziende cinesi, si sono posizionate rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. Apple si è piazzata quinta, con una quota di mercato del 13,9%.

///

Apple will close its flagship store in China for the first time amid losing leadership on the smartphone market, the 21st Century Business Herald newspaper reported. The Dalian-based Apple Store opened in October 2015 will stop operating on August 9. According to IDC, Huawei became a top sales leader in Q2 2025. China’s Vivo, OPPO and Xiaomi were the second, third, and fourth, respectively. Apple came in fifth, taking 13.9% of the market.