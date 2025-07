TASS * «CESSATE IL FUOCO A GAZA, ISRAELE ANALIZZA LA RISPOSTA DI HAMAS»

09.38 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Israele ha ricevuto la risposta ufficiale di Hamas all’ultima proposta di cessate il fuoco a Gaza tramite i mediatori, conferma l’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. I mediatori hanno trasmesso la risposta di Hamas alla delegazione israeliana. Attualmente è in fase di attenta valutazione, ha dichiarato l’ufficio.

///

Israel has received Hamas’ official response to the latest Gaza ceasefire proposal via mediators, Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office confirms. The mediators have conveyed Hamas’ response to the Israeli delegation. It is currently under careful review, the office stated.