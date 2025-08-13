TASS * MERZ, «L’UCRAINA È PRONTA A DISCUTERE LE QUESTIONI TERRITORIALI, MA LA LINEA DI COMBATTIMENTO È IL PUNTO DI PARTENZA»

17.54 - mercoledì 13 agosto 2025

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l’Ucraina è pronta a discutere le questioni territoriali. Ma la cosiddetta linea di combattimento dovrebbe essere il punto di partenza.

“L’Ucraina è pronta a negoziare sulle questioni territoriali. Ma la cosiddetta linea di combattimento dovrebbe essere il punto di partenza”, ha detto il cancelliere tedesco, aggiungendo che il riconoscimento formale di questi territori è fuori discussione.

“Il principio che nessun paese può modificare con la forza i confini riconosciuti a livello internazionale deve rimanere valido”, ha aggiunto.

German Chancellor Friedrich Merz said Ukraine is ready to discuss territorial issues, but the so-called line of combat engagement should be the starting point.

“Ukraine is ready for negotiations on territorial issues. But the so-called line of combat engagement should be the starting point,” the German chancellor said, adding that formal recognition of these territories is out of discussion. “The principle that no country is allowed to change internationally recognized borders by force needs to stand,” he added.