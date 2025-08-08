TASS * CALIFORNIA – USA: «50 MILA PERSONE POTREBBERO ESSERE COSTRETTE A LASCIARE LE LORO CASE, INCENDI BOSCHIVI MINACCIANO VASTE ZONE»

13.04 - venerdì 8 agosto 2025
Oltre 50.000 persone potrebbero essere costrette a lasciare le loro case a causa di incendi boschivi massicci in California, ha riportato il canale televisivo CNN. Le immagini mostrano la gravità della situazione con foto di AP Photo/Marcio Jose Sanchez e video di ТАСС/Reuters/EFE.
Over 50,000 people might be forced to flee their homes due to massive wildfires in California, the CNN television channel reported. Photos: AP Photo/Marcio Jose Sanchez, video: ТАСС/Reuters/EFE
