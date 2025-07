TASS * BRASILE: LULA, « TARIFFE USA, IL COMPORTAMENTO DI TRUMP CONTRASTA CON LA DIPLOMAZIA»

00.15 - giovedì 31 luglio 2025

Il comportamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contraddice tutti gli standard generalmente accettati della diplomazia, con il politico che minaccia altri paesi sui social media e ignora la possibilità di negoziazioni, ha dichiarato il leader brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. “Il comportamento del presidente Trump si è allontanato da tutti gli standard di diplomazia conosciuti nel mondo,” ha detto in un’intervista al New York Times. Secondo Lula da Silva, l’introduzione di tariffe del 50% sui prodotti brasiliani potrebbe avere un impatto negativo sull’economia degli Stati Uniti. I prezzi per succo d’arancia, carne bovina e caffè forniti dal Brasile potrebbero aumentare negli Stati Uniti, ha spiegato il presidente.

The behavior of US President Donald Trump contradicts all generally accepted standards of diplomacy, with the politician threatening other countries on social media and disregarding the possibility of negotiations, Brazilian leader Luiz Inacio Lula da Silva said.

“President Trump’s behavior strayed from all standards of diplomacy known in the world,” he said in an interview with The New York Times.

According to Lula da Silva, introducing 50% tariffs on Brazilian goods could negatively affect the US economy. Prices for orange juice, beef, and coffee supplied by Brazil could rise in the US, the president explained.