09.38 - venerdì 18 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le sanzioni su più di 20 banche russe prevedono la loro disconnessione dal sistema SWIFT e un divieto completo delle operazioni, riporta Bloomberg.

Sanctions on more than 20 Russian banks envisage their disconnection from the SWIFT system and a complete ban on operations, Bloomberg reports.