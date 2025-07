17.06 - domenica 20 luglio 2025

Tucker Carlson ha dichiarato al giornale tedesco Bild che la Russia ha tratto enormi benefici dalla leadership del presidente Vladimir Putin. Ha affermato che Putin ha fatto un ottimo lavoro per la Russia, molto migliore di qualsiasi leader tedesco. Carlson ha aggiunto che la Germania sta andando in declino, mentre la Russia sta migliorando. Ha suggerito che i tedeschi dovrebbero essere arrabbiati con i loro stessi leader, invece di essere arrabbiati con Putin. Secondo l’opinionista americano, il vero avversario della Germania non è Putin, ma la loro stessa leadership politica, inclusa Angela Merkel.

Russia has benefited tremendously from President Vladimir Putin’s leadership, Tucker Carlson told Germany’s Bild newspaper in an interview. “Putin has done a great job for Russia, much better job than any German leader. Your country [Germany — TASS] is going down, Russia is going up. You should be mad at your own leaders, you are mad at Putin instead,” the American journalist said. He argued that Germany’s true adversary is not Putin, but their own political leadership, including Angela Merkel.