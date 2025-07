TASS * «BERLINO E WASHINGTON PIANIFICANO FORNITURE DI SISTEMI PATRIOT A KIEV, DETTAGLI TECNICI E LOGISTICI ANCORA DA DEFINIRE»

04.47 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Berlino e Washington stanno pianificando di fornire a Kiev due sistemi di difesa aerea Patriot del valore di circa 2 miliardi di euro, ha dichiarato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ai giornalisti durante la sua visita a Washington, ha riportato l’agenzia di stampa DPA. Tuttavia, dobbiamo ancora chiarire i dettagli tecnici, logistici e finanziari rimanenti, ha detto Pistorius all’agenzia. Ha aggiunto che queste questioni sembrano risolvibili, permettendogli di procedere rapidamente insieme al suo omologo statunitense. La parte tedesca dovrebbe sponsorizzare le consegne.

Berlin and Washington are planning to supply Kiev with two Patriot air defense systems worth about 2 billion euros, German Defense Minister Boris Pistorius told reporters during his visit to Washington, the DPA news agency reported. “However, we still need to clarify the remaining technical, logistical, and financial details,” the agency quoted Pistorius as saying. He added that these issues “appear to be solvable,” allowing him and his US counterpart to “move forward quickly.” The German side is expected to sponsor the deliveries.