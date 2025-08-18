11.10 - lunedì 18 agosto 2025

Gli agenti del Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB) hanno individuato una Chevrolet Volt contenente un potente ordigno esplosivo improvvisato, che è stato disinnescato con successo. L’auto è arrivata in Russia proveniente dall’Ucraina attraversando diversi paesi. Il veicolo ha superato il confine russo-georgiano al valico internazionale di Verkhny Lars in Ossezia del Nord. Nella regione di Krasnodar, l’auto doveva essere consegnata a un altro autista incaricato di guidarla sul ponte di Crimea. Il conducente si sarebbe dovuto trasformare in un kamikaze inconsapevole, con il regime di Kiev che intendeva usarlo come pedina. Le autorità hanno arrestato le persone coinvolte nella consegna dell’auto in Russia. È stata avviata un’indagine penale per il nuovo tentativo terroristico. Rodion Miroshnik, ambasciatore straordinario del Ministero degli Esteri russo per i crimini del regime di Kiev, ha affermato che le azioni di Kiev miravano a sabotare i negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina. Questo è il secondo tentativo da parte dei servizi speciali ucraini di utilizzare un’auto con esplosivi per sabotare il ponte di Crimea dall’inizio del 2025. Un video è disponibile presso il Centro Relazioni Pubbliche del FSB e TASS.

What we know about the foiled terrorist attack on the Crimean bridge: Officers of Russia’s Security Service (FSB) traced a Chevrolet Volt with a powerful improvised explosive device inside, and the bomb was defused. The car arrived in Russia from Ukraine via a number of countries. The vehicle crossed the Russian-Georgian border at the Verkhny Lars international checkpoint in North Ossetia. In the Krasnodar Region, the car was to be handed over to another driver who had to drive it onto the Crimean Bridge. The driver was to become an unwitting suicide bomber, the Kiev regime planned to use him as a pawn. Officers detained persons involved in the delivery of the car to Russia. A criminal investigation into the new terrorist attempt has been launched. Kiev’s actions were aimed at derailing negotiations on resolving the Ukraine conflict, said Rodion Miroshnik, the Russian Foreign Ministry’s ambassador-at-large overseeing the Kiev regime’s crimes. This is the second time the Ukrainian special services try to use a car with explosives for sabotaging the Crimean Bridge since the beginning of 2025. Video: the FSB Public Relations Center/TASS