TASS * «ATTACCO NOTTURNO DI DRONI UCRAINI SULLE REGIONI RUSSE, I SISTEMI DI DIFESA NE ABBATTONO 82»

09.14 - giovedì 7 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il ministero della Difesa della Russia ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 82 droni ucraini durante la notte sulle regioni russe e sulle acque del Mar d’Azov e del Mar Nero.

Una persona è rimasta ferita in un attacco a Slavyansk-on-Kuban, ha riferito il governatore della Regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev.

Inoltre, le finestre di un’abitazione privata sono state mandate in frantumi e una tettoia di servizio è stata distrutta.

I detriti dei droni caduti nel distretto di Krasnoarmeysky hanno causato piccoli incendi che sono stati rapidamente estinti.

Un attacco di droni è stato respinto nella Regione di Volgograd, dove è scoppiato un incendio in un edificio amministrativo presso una stazione ferroviaria a Surovikino, ha detto il governatore regionale Andrey Bocharov.

Sette treni passeggeri sono stati ritardati a causa di un incidente tra le stazioni di Velichkovka e Angelinskaya nella Regione di Krasnodar, ha riferito la Ferrovia del Caucaso del Nord.

///

What is known about Ukraine’s overnight drone attack on Russian regions:

▪️ Air defense systems took down 82 Ukrainian drones overnight over Russian regions and the waters of the Sea of Azov and Black Sea, the Russian Defense Ministry said

▪️ A man was injured in an attack on Slavyansk-on-Kuban, Krasnodar Region Governor Veniamin Kondratyev said

▪️ Additionally, windows were shattered in a private residence and a utility shed was destroyed

▪️ Falling drone debris in the Krasnoarmeysky District triggered minor blazes which were swiftly extinguished

▪️ A drone attack was repulsed in the Volgograd Region, a fire broke out in an administrative building at a railway station in Surovikino, regional Governor Andrey Bocharov said

▪️ Seven passenger trains have been delayed over an incident between the stations of Velichkovka and Angelinskaya in the Krasnodar Region, the North Caucasus Railway said