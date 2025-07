TASS * «ATTACCO MILITARE THAILANDESE SULLA FRONTIERA CON LA CAMBOGIA, 13 MORTI E OLTRE 70 FERITI, ACCUSE DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO»

07.40 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 13 persone sono state uccise e oltre 70 sono rimaste ferite in un attacco dell’esercito thailandese nella provincia di frontiera cambogiana di Pursat sabato mattina, ha riportato il quotidiano Khmer Times, citando il Ministero della Difesa Nazionale della Cambogia.

Secondo la portavoce del ministero Maly Socheata, le vittime includono sia militari che civili. In risposta all’escalation delle ostilità, le autorità cambogiane hanno evacuato 35.829 civili dalle aree ad alto rischio.

Il Ministero della Difesa Nazionale della Cambogia ha accusato l’esercito thailandese di violare il diritto internazionale umanitario, comprese le Convenzioni di Ginevra, effettuando attacchi indiscriminati contro i civili, bombardando villaggi e siti sacri, e presumibilmente usando munizioni a grappolo vietate.

///

At least 13 people were killed and over 70 suffered injuries in a Thai army’s attack on Cambodia’s border province of Pursat on Saturday morning, the Khmer Times newspaper reported, citing the Cambodian Ministry of National Defense.

According to ministry spokeswoman Maly Socheata, the casualties include both military personnel and civilians. In response to escalating hostilities, the Cambodian authorities have evacuated 35,829 civilians from high-risk areas.

The Cambodian Ministry of National Defense accused the Thai military of violating international humanitarian law, including the Geneva Conventions, by carrying out indiscriminate attacks on civilians, bombing villages and sacred sites, and reportedly using banned cluster munitions.