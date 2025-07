TASS * «ATTACCHI ISRAELIANI A GAZA UCCIDONO ALMENO 136 PERSONE, TRA CUI CIVILI IN FILA PER AIUTI UMANITARI»

07.35 - domenica 20 luglio 2025

Almeno 136 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza, ha riferito l’agenzia di stampa palestinese WAFA. Secondo il rapporto, tra le vittime ci sono 38 persone che stavano aspettando di ricevere aiuti umanitari presso i punti di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), fondata da Israele in collaborazione con gli Stati Uniti. L’esercito israeliano ha aperto il fuoco su due sedi della GHF nelle città meridionali di Khan Younis e Rafah. Inoltre, tre bambini sono morti di malnutrizione nello stesso periodo.

At least 136 people have been killed in Israeli attacks on the Gaza Strip, Palestine’s WAFA news agency said. According to the report, the death toll includes 38 people, who were waiting to receive humanitarian aid at distribution sites of the Gaza Humanitarian Foundation (GHF), established by Israel in collaboration with the United States. The Israeli army opened fire at two GHF sites in the southern Gaza cities of Khan Younis and Rafah. Also, three children died of malnutrition over that period.