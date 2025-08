TASS * «ASSENZA RECORD DI INCONTRI TRA LA RUSSIA E GLI STATI UNITI, IL PEGGIORAMENTO DELLE RELAZIONI SOTTO BIDEN SI FA SENTIRE»

06.27 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La lunga assenza di un incontro tra i leader della Russia e degli Stati Uniti dopo l’inaugurazione del presidente statunitense non sorprende a causa del peggioramento senza precedenti delle relazioni sotto la presidenza di Joe Biden, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a TASS. “Certamente, c’è inerzia in questo processo. L’implementazione di tentativi per riportare le relazioni bilaterali su un percorso normale richiederà tempo”, ha detto. Secondo i calcoli di TASS, sono trascorsi sei mesi e 16 giorni dall’inaugurazione di Donald Trump ma non c’è ancora stato un incontro personale tra lui e il leader russo.

///

The record-long absence of a meeting between the leaders of Russia and the United States after the inauguration of the US President is not surprising due to unprecedented deterioration of the relations under Joe Biden’s presidency, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told TASS. “Of course, there is inertia in this process. Implementation of attempts to put the bilateral relations on a normal track will take time,” he said. According to TASS calculations, six months and 16 days have passed since the inauguration of Donald Trump but still there has been no personal meeting between him and the Russian leader.