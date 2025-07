TASS * ARTAMONOV, «UN DRONE CADE SU IMPIANTO INDUSTRIALE A LIPETSK, UNA PERSONA FERITA»

08.19 - martedì 15 luglio 2025

Un drone è caduto su un impianto industriale nella regione centrale russa di Lipetsk, ferendo una persona, ha dichiarato il governatore regionale Igor Artamonov. Diverse persone sono rimaste ferite a causa dei detriti caduti di un drone nella città di Voronezh, ha affermato il governatore Alexander Gusev, aggiungendo che numerosi edifici residenziali e strutture commerciali hanno subito danni.

A drone fell on an industrial facility in the central Russian region of Lipetsk, leaving one person injured, regional Governor Igor Artamonov said.

Several people were injured by falling drone debris in the city of Voronezh, Governor Alexander Gusev said, adding that a number of apartment buildings and commercial facilities had been damaged.