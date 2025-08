TASS * «ALLUVIONI LAMPO DISTRUGGONO IL VILLAGGIO DHARAULI IN INDIA SETTENTRIONALE, 4 MORTI E 12 DISPERSI» (VIDEO)

18.32 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Alluvioni improvvise hanno distrutto il villaggio di Dharauli nel nord dell’India, causando 4 morti e 12 persone disperse, secondo dati preliminari riportati dal The Times of India. Un video mostra la situazione critica.

Flash floods wipe out the Dharauli village in northern India, leaving 4 dead and 12 missing, according to preliminary data, The Times of India reported. Video: TASS/weathermonitors/Х