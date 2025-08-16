TASS * ALASKA: «TRUMP CONSEGNA UNA LETTERA DI MELANIA A PUTIN, SUI BAMBINI RAPITI IN UCRAINA»

08.10 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Trump ha consegnato a Putin una lettera di sua moglie Melania durante il loro incontro in Alaska, ha riportato Reuters citando due funzionari della Casa Bianca. Non sono stati divulgati dettagli sul contenuto del messaggio, salvo che affrontava le difficoltà dei bambini presumibilmente rapiti durante il conflitto in Ucraina. L’agenzia ha osservato che Melania non ha accompagnato il marito nel viaggio a Anchorage.

///

Trump handed Putin a letter from his wife, Melania, during their meeting in Alaska, Reuters reported, citing two White House officials. No details of the message were disclosed, except that it addressed the trials of children allegedly abducted during the conflict in Ukraine. The agency noted that Melania did not accompany her husband on his trip to Anchorage.