TASS * AL JAZEERA: «ALMENO 78 MORTI E DECINE DI FERITI NEI RAID ISRAELIANI A GAZA, SALE A 838 IL BILANCIO DEI PALESTINESI UCCISI VICINO AI SITI DI AIUTI»

08.47 - martedì 15 luglio 2025

Sono almeno 78 le persone rimaste uccise e decine ferite nei raid israeliani nella Striscia di Gaza nell’ultimo giorno, riferisce Al Jazeera. Le forze israeliane continuano a bombardare l’enclave assediata in una crisi profonda di carburante e fame, osserva il broadcaster. In particolare, un attacco israeliano nei pressi di un punto di distribuzione di aiuti a Rafah, nel sud di Gaza, ha ucciso almeno cinque persone che stavano cercando aiuto. Il bilancio dei palestinesi uccisi vicino ai siti di aiuti gestiti dalla Fondazione Umanitaria di Gaza (GHF), supportata da Israele e dagli Stati Uniti, è salito a 838.

