TASS * AL-JAZEERA: «65 PALESTINESI MORTI IN 24 ORE NELLA STRISCIA DI GAZA, 59 MILA LE VITTIME DALL’INIZIO DEL CONFLITTO»

Almeno 65 palestinesi sono stati uccisi nelle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza nell’ultimo giorno, ha riportato Al-Jazeera. Undici persone hanno perso la vita in raid su punti di distribuzione di aiuti, hanno riferito fonti mediche. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, oltre 900 persone sono state uccise mentre cercavano aiuti umanitari a Gaza da marzo, quando la Fondazione Umanitaria di Gaza (GHF), sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti, ha preso il controllo della distribuzione degli aiuti. Il bilancio delle vittime a Gaza ha raggiunto i 59.029 dal 7 ottobre 2023.

At least 65 Palestinians were killed in Israeli military operations in the Gaza Strip in the past day, Al-Jazeera reported. Eleven people lost their lives in strikes on aid distribution points, medical sources said. According to the Gaza Health Ministry, over 900 people have been killed while seeking humanitarian aid in Gaza since March, when the Israeli and US-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF) took over aid distribution. Gaza’s death toll has reached 59,029 since October 7, 2023.