Il prossimo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe rappresentare un punto di svolta per il commercio internazionale e ridurre la pressione tariffaria di Washington su Nuova Delhi, ha dichiarato l’ex diplomatico indiano Ajay Bisaria in un articolo per il quotidiano Times of India. India ha accolto con favore l’iniziativa dell’Alaska, che potrebbe anche portare all’alleggerimento delle sanzioni secondarie. India è un soggetto chiave: la pace in Europa potrebbe essere accompagnata da un’opportunità per riparare i danni collaterali nei rapporti indo-americani. Se il vertice in Alaska producesse anche solo una modesta svolta sull’Ucraina, potrebbe innescare una reazione a catena: attenuare le tensioni transatlantiche, creare margine per ricalibrare le sanzioni e ridurre la pressione tariffaria su India. Allo stesso tempo, l’esperto ha notato che il fallimento delle negoziazioni potrebbe indurire ulteriormente la posizione di Trump. Bisaria ha anche sottolineato che la relazione strategica tra India e Stati Uniti, costruita con grande cura dalla formalizzazione del partenariato strategico nel 2000, è più profonda di qualsiasi singola controversia.

The upcoming meeting between Vladimir Putin and Donald Trump could be a turning point for international trade and reduce Washington’s tariff pressure on New Delhi, former Indian diplomat Ajay Bisaria said in an article for the Times of India newspaper. “India has welcomed the Alaska initiative, which could also lead to easing of secondary sanctions. India is a key stakeholder: peace in Europe may be accompanied by an opportunity to repair the collateral damage to Indo-US ties. If the Alaska summit produces even a modest breakthrough on Ukraine, it could set off a chain reaction: easing trans-Atlantic tensions, creating space for recalibrated sanctions, and lowering tariff heat on India,” he said. At the same time, the expert noted that the failure of the negotiations could further harden Trump’s position. Bisaria also pointed out that “the strategic relationship between India and the US, painstakingly built since the formalization of the strategic partnership in 2000, runs deeper than any one dispute.”