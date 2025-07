TASS * «AEREI ISRAELIANI COLPISCONO MILIZIE ARABE VICINO AL CONFINE SIRIANO, COLLOQUI TELEFONICI TRA TURCHIA E USA SULLA STABILITÀ IN SWEIDA»

19.50 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Aerei da guerra israeliani hanno preso di mira posizioni di milizie arabe tribali vicino al corridoio umanitario di Bosra al-Kharir, al confine tra le governatorati di Sweida e Daraa nel sud della Siria, ha riferito Sham TV.

In precedenza, fonti del ministero degli Esteri turco hanno detto a TASS che il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha tenuto colloqui telefonici con l’inviato USA per la Siria Tom Barrack e il suo omologo siriano Asaad al-Sheibani per discutere dei negoziati di Amman sulla situazione nella regione e le misure di stabilizzazione per Sweida dopo scontri violenti.

///

Israeli warplanes targeted Arab tribal militia positions near the Bosra al-Kharir humanitarian corridor on the border between the Sweida and Daraa governates in Southern Syria, Sham TV reported.

Earlier, sources in the Turkish foreign ministry told TASS that Turkish Foreign Minister Hakan Fidan held phone talks with US Syria Envoy Tom Barrack and his Syrian counterpart Asaad al-Sheibani to discuss the Amman negotiations on the situation in the region and stabilization measures for Sweida after violent clashes.