15.26 - mercoledì 16 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Forza Aerea Israeliana ha colpito l’edificio del Comando del Quartier Generale delle Forze Armate Siriane a Damasco.

Video: Qasemqt/X

///

The Israeli Air Force struck the General Staff Command building of the Syrian Armed Forces in Damascus.

Video: Qasemqt/X