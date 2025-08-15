TASS * «ACCOGLIENZA PUTIN, UN TAPPETO ROSSO STESO PER IL PRESIDENTE RUSSO AL SUO ARRIVO ALLA BASE MILITARE ELMENDORF-RICHARDSO»

12.20 - venerdì 15 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende accogliere con onori il leader russo Vladimir Putin in Alaska e dargli il benvenuto personalmente, ha riferito NBC News citando fonti di alto livello dell’amministrazione statunitense. Un tappeto rosso sarà steso per il presidente russo al suo arrivo alla base militare Elmendorf-Richardson. Allo stesso tempo, come hanno sottolineato le fonti, i dettagli e le fasi esatte dell’incontro tra i due capi di Stato sono ancora in fase di definizione.

US President Donald Trump intends to greet Russian leader Vladimir Putin with honors in Alaska and personally welcome him, NBC News said, citing high-ranking sources in the US administration. A red carpet will be rolled out for the Russian president upon his arrival at the Elmendorf-Richardson military base. At the same time, as the sources emphasized, the exact details and stages of the meeting between the two heads of state are still being finalized.