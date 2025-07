TASS * «ABBATTUTI 120 DRONI UCRAINI, IN UN ATTACCO NOTTURNO SU 12 REGIONI RUSSE»

06.51 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Più di 120 droni ucraini sono stati abbattuti e intercettati sulle regioni russe durante la scorsa notte, ha dichiarato il ministero della difesa russo. Durante la scorsa notte, dalle 23:00 ora di Mosca (20:00 GMT) del 16 luglio alle 7:00 ora di Mosca (4:00 GMT) del 17 luglio, le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 122 veicoli aerei senza pilota a ala fissa ucraini: 43 sulla regione di Bryansk, 38 sulla regione di Kursk, dieci sulla regione di Orel, sei sulla regione di Smolensk, sei sulla regione di Voronezh, cinque sulla regione di Belgorod, tre sulla regione di Mosca, tre sulla regione di Kaluga, tre sulla Crimea, due sulla regione di Leningrado, due sulla regione di Lipetsk e uno sulla regione di Tula.

///

More than 120 Ukrainian drones were shot down and intercepted over Russian regions during the past night, the Russian defense ministry said.

“During the past night, from 11:00 p.m. Moscow time (8:00 p.m. GMT) on July 16 to 7:00 a.m. Moscow time (4:00 a.m. GMT) on July 17, Russian air defense forces intercepted and destroyed 122 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 43over the Bryansk Region, 38 over the Kursk Region, ten over the Orel Region, six over the Smolensk Region, six over the Voronezh Region, five over the Belgorod Region, three over the Moscow Region, three over the Kaluga Region, three over Crimea, two over the Leningrad Region, two over the Lipetsk Region, and one over the Tula Region,” it said.