TASS * «82 PALESTINESI UCCISI NEGLI ATTACCHI ISRAELIANI, HAMAS DENUNCIA CAMPAGNA DI GENOCIDIO»

10.19 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 82 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti negli attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, ha riportato il canale televisivo del Qatar Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell’enclave palestinese. Secondo tale fonte, nove bambini e quattro donne sono stati uccisi in un attacco mentre erano in fila per il cibo a Deir al Balah, nella parte centrale dell’enclave palestinese. In quell’attacco sono rimaste ferite 30 persone, inclusi 19 bambini. Hamas ha condannato l’attacco, definendolo parte di una campagna continua di genocidio contro l’enclave palestinese.

///

At least 82 Palestinians were killed and dozens of others were injured in Israeli attacks across the Gaza Strip over the past day, Qatari television channel Al Jazeera reported, citing the Palestinian enclave’s Health Ministry.

According to it, nine children and four women were killed in a strike as they were standing in a food line in Deir al Balah in the central Palestinian enclave. That attack left 30 people, including 19 children, injured.

Hamas condemned the attack saying it was part of a continued campaign of genocide against the Palestinian enclave.