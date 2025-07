TASS * «72 DRONI UCRAINI ABBATTUTI SU DIVERSE REGIONI RUSSE E SUL MAR D’AZOV»

18.51 - domenica 27 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che settantadue droni ucraini sono stati abbattuti su varie regioni russe e sul Mar d’Azov durante la giornata. Dalle 5:40 alle 18:00 ora di Mosca (dalle 2:40 alle 15:00 GMT) del 27 luglio, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 72 droni aerei senza pilota ad ala fissa ucraini. Cinquantuno di questi sono stati abbattuti nella Regione di Leningrado (dalle 6:25 alle 9:40 ora di Mosca, dalle 3:25 alle 6:40 GMT), cinque nella Regione di Brjansk, quattro nella Regione di Kaluga, tre nella Regione di Novgorod, tre nella Regione di Kursk, due nella Regione di Nizhny Novgorod, due sul Mar d’Azov, uno nella Regione di Smolensk e uno nella Regione di Belgorod.

///

Seventy-two Ukrainian drones were shot down over several Russian regions and the Azov Sea during the day, the Russian defense ministry said. “From 5:40 a.m. to 6:00 p.m. Moscow time (2:40 a.m. to 3:00 p.m. GMT) on July 27, Russian air defense systems destroyed and intercepted 72 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 51 over the Leningrad Region (from 6:25 a.m. to 9:40 a.m. Moscow time, or 3:25 a.m. to 6:40 a.m. GMT), five over the Bryansk Region, four over the Kaluga Region, three over the Novgorod Region, three over the Kursk Region, two over the Nizhny Novgorod Region, two over the Azov Sea, one over the Smolensk Region, and one over the Belgorod Region,” it said.