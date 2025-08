TASS * «29 MILA HOTEL EUROPEI CITANO IN GIUDIZIO BOOKING.COM, CHIEDONO RISARCIMENTI PER PRATICHE ANTICONCORRENZIALI»

15.07 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Più di 10.000 hotel europei stanno avviando una causa collettiva contro la piattaforma di prenotazione alberghiera Booking.com, secondo l’agenzia di stampa DPA.

La piattaforma aveva vietato agli hotel di offrire le loro camere a prezzi inferiori sui propri siti web o su piattaforme concorrenti.

I proprietari degli hotel hanno subito perdite a causa di clausole contrattuali ingiuste e costi aumentati.

Gli attori stanno cercando un risarcimento per le perdite derivanti dalla politica di prezzi dell’azienda dal 2004 al 2024.

Non sono stati specificati importi precisi per il risarcimento.

Tuttavia, le stime preliminari suggeriscono che gli hotel potrebbero avere diritto a un rimborso del 30% delle commissioni pagate a Booking.com dal 2004.

More than 10,000 European hotels are filing a class-action lawsuit against hotel booking platform Booking. com, according to the DPA news agency.

The platform prohibited hotels from offering their rooms at lower prices on their own websites or on competing platforms. Hotel owners incurred losses due to unfair contract terms and increased costs.

The plaintiffs are seeking compensation for losses stemming from the company’s pricing policy from 2004 through 2024. Exact compensation volumes have not been specified. However, preliminary estimates suggest that hotels may be entitled to a refund of 30% of the commissions paid to Booking. com since 2004.