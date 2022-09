SVP – PATT – PT * REPLICA: « CHI CHIEDE IL RITIRO DEI NOSTRI CANDIDÀTI RIPROPONE QUEL TEATRINO DELLA POLITICA CHE HA NAUSEATO GIÀ TROPPI CITTADINI »

18.44 - giovedì 15 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

///

SVP – PATT – PT: “La nostra proposta politica è chiara, coerente e trasparente. Chi chiede il ritiro dei nostri candidati ripropone quel teatrino della politica che ha nauseato già troppi cittadini”.

Leggendo oggi, su un quotidiano online, la boutade che chiede il ritiro dei candidati della Stella Alpina in Trentino, in particolare di Stefano Bresciani dal collegio senatoriale di Rovereto, verrebbe da chiedersi se questo è un pesce d’aprile.

Purtroppo, però, siamo al 15 settembre e questa proposta è stata fatta realmente. Ecco perché ci teniamo a specificare che con l’invito in questione, i nostri tre partiti non vogliono avere nulla a che fare e lo rispediamo direttamente al mittente.

Quando abbiamo deciso, ancora all’inizio della crisi di governo, di offrire ai cittadini della nostra Regione una proposta politica seria, coerente e, soprattutto, trasparente, l’abbiamo fatto proprio perché sentivamo l’esigenza di distinguerci dal triste spettacolo che ha accompagnato sia la caduta del Governo Draghi, sia la costituzione delle altre coalizioni, caratterizzate da separazioni tumultuose, riavvicinamenti repentini, distinguo, candidati paracadutati sul territorio o scelti senza alcun criterio di rappresentanza delle persone e del territorio e di difesa della nostra specificità.

Saremo presenti sulle schede con quella convinzione di essere l’unica alternativa utile per chi è sfiduciato, deluso, arrabbiato da quegli esponenti politici che non si stanno occupando delle questioni urgenti che attanagliano famiglie e imprese. Siamo, soprattutto, l’unico voto utile per chi, riconoscendo la particolarità del nostro sistema di autogoverno e l’importanza di prendere decisioni vicine al territorio da parte di rappresentanti seri e riconoscibili, non si arrende all’omologazione nelle coalizioni nazionali.

I nostri candidati di tutti i collegi di Camera e Senato non si ritireranno per alcun motivo, men che meno per operazioni sottobanco che nulla hanno a che fare con il bene del territorio.

Philipp Achammer – SVP

Simone Marchiori – PATT

Silvano Grisenti – Progetto Trentino