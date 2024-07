SVP-LEGA * A22: «NEL DL INFRASTRUTTURE INTESA DECISIVA PER BRENNERO ED AUTONOMIA, PASSO IMPORTANTE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL»

12.40 - martedì 30 luglio 2024

A22: SVP-LEGA, “NEL DL INFRASTRUTTURE INTESA DECISIVA PER BRENNERO E AUTONOMIA”.

L’approvazione del decreto infrastrutture oggi alla Camera dei Deputati rappresenta un passo importante per il Trentino – Alto Adige/ Südtirol grazie all’approvazione dell’emendamento sul futuro dell’autostrada A22. È quanto dichiarano i deputati della SVP Dieter Steger, Renate Gebhard, Manfred Schullian e della Lega Vanessa Cattoi, firmataria dell’emendamento.

“Si compie così – affermano i deputati – un passaggio fondamentale per il nostro territorio ai fini dello sviluppo e ammodernamento infrastrutturale della rete autostradale del Brennero, che è il nodo fondamentale entro la prospettiva europea dei corridoi Ten-T e della mobilità sostenibile. L’intesa per la nuova concessione autostradale – sottolineano i deputati- ha due basi essenziali. Da una parte l’accordo sugli extra profitti chiude una fase di incertezza e previene possibili contenziosi per la società A22 in ordine al periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022, stabilendo che un importo pari a 232.776.612 euro sia versato dalla società A22 allo Stato.

Dall’altra parte si autorizza la società titolare della concessione della A22 ad accantonare, in base al proprio piano economico e finanziario, una quota dei propri proventi in un fondo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale del Brennero, da definire di intesa fra la società concessionaria e gli enti locali interessati”.

“La gestione autonoma del fondo ed i suoi obiettivi rafforzano la nostra autonomia speciale –concludono Cattoi, Gebhard, Steger e Schullian – e allo stesso tempo ribadiscono il valore aggiunto dello sviluppo e dell’ammodernamento delle nostre infrastrutture autostradali, secondo un modello di gestione che è di riferimento e di collegamento in ambito territoriale ed europeo. Le misure contenute nel decreto e l’accordo che le ha rese possibili confermano come intese di merito a favore della nostra autonomia speciale possano e debbano prescindere da contrapposizioni pregiudiziali”.

