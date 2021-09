SVP-fordert Green-Pass-Pflicht für Landtagsabgeordnete.

Im Südtiroler Landtag und im Regionalrat soll ab sofort die Green-Pass-Pflicht für Abgeordnete und deren Mitarbeiter gelten. Selbstverständlich sollen auch Gäste die Räumlichkeiten künftig nur mit grünem Pass besuchen dürfen. Dies fordert die SVP-Fraktion nach ihrer jüngsten Sitzung und erwartet sich eine positive Rückmeldung vonseiten der beiden Präsidien.

In dieser Woche findet die erste Landtagssitzung nach der Sommerpause statt. Wieder werden sich zahlreiche Abgeordnete und ihre Mitarbeiter, sowie Pressevertreter/innen und Gäste in den Räumlichkeiten des Südtiroler Landtages aufhalten. Bisher gibt es im Südtiroler Landtag keine Green-Pass-Pflicht. Nach einem ersten Vorstoß bei den zuständigen Stellen will die Südtiroler Volkspartei nun weiter am Ball bleiben. „Die Zahlen steigen und ohne Vorsicht keine Sicherheit. Dazu gehört auch die Einhaltung der Green-Pass-Pflicht. Der Südtiroler Landtag sollte mit gutem Beispiel vorangehen – Landhäuser, Gemeinden und andere öffentliche Institutionen sollten dem Beispiel folgen“, heißt es aus der SVP-Fraktion.