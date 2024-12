SUNIA NAZIONALE * AFFITTI BREVI: «NUOVI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, IL CAPO DELLA POLIZIA INTRODUCE MISURE PIÙ STRINGENTI PER LE IDENTIFICAZIONI»

12.21 - mercoledì 4 dicembre 2024

Nuovi protocolli di sicurezza per gli affitti brevi: il Capo della Polizia introduce misure più stringenti per le identificazioni. Il Capo della Polizia, il Prefetto Vittorio Pisani, ha firmato un nuovo provvedimento volto a rafforzare i controlli sulle identità delle persone che alloggiano in strutture ricettive, come quelle adibite a locazioni brevi.

L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza e tracciabilità degli ospiti, intervenendo su due fronti principali:

Identificazione a distanza: il nuovo protocollo introduce norme più precise e rigorose per le procedure di identificazione degli utenti che effettuano prenotazioni online.

Accesso agli alloggi: con l’obiettivo di rafforzare i controlli, il nuovo provvedimento impone la consegna delle chiavi di persona per gli affitti brevi, eliminando così l’utilizzo delle keybox e consentendo una verifica più accurata dell’identità degli ospiti.

In un contesto di crescente difficoltà nel trovare un alloggio a prezzi accessibili, è auspicabile che le nuove misure possano rappresentare un passo avanti, sia pur limitato, verso una ripresa delle locazioni di durata.

Occorre limitare le locazioni brevi per contribuire a contrastare la speculazione immobiliare e a rendere il mercato degli affitti più equo e trasparente, ristabilendo così un equilibrio tra le esigenze dei turisti e quelle dei residenti.

Non possiamo negare, però, che l’adozione della circolare si limita ad un dato connesso alla sicurezza, ma non entra nel merito delle misure di intervento che richiede il gravissimo fenomeno del ricorso alle modalità di utilizzo per locazioni brevi per il loro crescente impatto sugli assetti urbanistici e del mercato della locazione di durata, e che il Governo, fino ad oggi, non intende affrontare in maniera organica, a partire dalla necessità di prevedere immediati poteri dei Comuni in materia, già con la Legge di Bilancio 2025 in discussione.

Si tratta ora di verificare nel concreto che la disposizione sia applicata in modo efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale.