“ STUDENTI TRENTINI CONTRO IL GREEN PASS“ * COVID: « LETTERE APERTE A RETTORE E DOCENTI, ASCOLTATE LE NOSTRE ISTANZE » (ORIGINALI PDF ALLEGATI)

All’attenzione del Magnifico Rettore,

All’attenzione di tutti gli Organi Collegiali

Vi scriviamo in rappresentanza di un nutrito gruppo di studenti venutosi ad organizzare in seguito all’infausta estensione dell’obbligatorietà della certificazione verde anche per studenti universitari, Docenti e Personale Ata, decretata dal DL 06/08/2021 n.111.

Considerato che lo strumento della certificazione verde, come applicato nel suddetto decreto legge, risulta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, discusso a Nizza il 7 dicembre 2000, la quale dichiara all’art. 1 che “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”, e all’art. 3 che “Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”, e che diventa vincolante per gli stati membri dell’Unione Europea con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, del dicembre 2009, e considerato anche che gli articoli sopracitati fanno eco all’art. 5 alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, approvata dal Consiglio d’Europa il 4/4/1997 ad Oviedo, il quale sancisce il principio del consenso personale libero e informato ai trattamenti sanitari, vi chiedo, a questo punto, come può il consenso essere libero se è dettato da un forte ricatto politico e da una marcata pressione sociale ?

Desideriamo citare il Reg. (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce, al considerando 36, che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. […] Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”

Pertanto, ci appare quanto mai curioso che tale certificato, non utilizzabile secondo il sopracitato Regolamento per discriminare le persone nei servizi di trasporto transfrontalieri, possa diventare invece una condizione necessaria per accedere a servizi (come le Università, nel nostro caso, ma anche scuole, esercizi commerciali, ecc.) interni al nostro Paese, mostrandosi così ai nostri occhi di studenti universitari come un ricatto e un malcelato obbligo indiretto, in contraddizione con l’art. 32 della Costituzione Italiana.

Il principio di prevalenza delle norme europee su quelle nazionali, ricordato nell’art. 9 del DL 52/2021, il quale introduce il “green pass” e prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento UE 953/2021, suggerisce un maggior peso della risoluzione n. 2631 del Consiglio d’Europa datata 27/01/2021, la quale rende noto che: “L’assemblea invita gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare “che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare.” Rammentiamo altresì che la discriminazione è vietata dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 14 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), dall’art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 3 della Costituzione Italiana.

Inoltre, se anche si volesse adottare una misura di questo genere con l’intento di salvaguardare l’interesse della collettività, questo non sarebbe possibile, come sancito dalla sentenza n. 37/1990 della Corte Costituzionale che, in particolare, sancisce che “”il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria