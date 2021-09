“ STUDENTI DI TRENTO CONTRO IL GREEN PASS “ * SCUOLA : « CERTIFICATO VERDE, QUESTA NOTTE GLI STRISCIONI CHE MANIFESTANO LA MANCANZA DI DIALOGO ALL’INTERNO DELL’UNITN »

Questa notte sono apparsi davanti al Dipartimento di Lettere e Filosofia e alla sede dei dipartimenti di Scienza e Ingegneria degli striscioni che manifestano la mancanza di dialogo all’interno dell’università di Trento sul tema del certificato verde.

L’espressione “Tempio della scienza o dell’omertà” vuole ribadire il poco interesse verso un onesto dibattito da parte della comunità scientifica universitaria, negligente e cieca di fronte i dubbi dei suoi studenti, rea di aver scordato come siano proprio il dibattito e le domande senza risposta, il motore della ricerca e del sapere scientifico.

La frase “La cultura è libera, l’arte è sovversiva” vuole ricordarci la natura della cultura e la potenza contestatrice delle discipline artistiche, qualità fondamentali per il processo intellettuale che ad oggi, nella nostra università specchio della società civile, sono dimenticate: l’arte non contesta più, la cultura non è più accessibile a tutti.

Noi studenti di Trento contro il Green Pass chiediamo a tutte le componenti della comunità universitaria che venga realmente instaurata quell’apertura al dialogo che finora si è manifestata in maniera timida e confusa. Chiediamo di venir ascoltati e di venir considerati alla pari con tutti gli altri studenti, senza vederci privare del nostro diritto allo studio.

*

Studenti di Trento contro il Green Pass