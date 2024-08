STRETTO DI MESSINA * PONTE: AD CIUCCI, «APPALTO UNICO COME PREVISTO DALL’INIZIO, NESSUN LOTTO FUNZIONALE»

18.45 - venerdì 30 agosto 2024

La società Stretto di Messina risponde a quanto affermato oggi dal comitato “Invece del Ponte”. L’AD della società, Pietro Ciucci, ribadisce che il decreto legge 89/2024, cosiddetto decreto “Infrastrutture”, convertito nella legge 120/2024, non prevede l’esecuzione per lotti funzionali.

“L’appalto è e resta unitario e, tenuto conto della complessità dell’opera, la sua esecuzione non potrà che avvenire gradualmente e per fasi, con riduzione dei tempi e dei costi”, ha affermato Ciucci. “Si ribadisce, quindi: nessun frazionamento – ha concluso Ciucci – ma appalto unico come previsto dall’inizio, per ottimizzare la realizzazione dell’opera”.