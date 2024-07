STRETTO DI MESSINA * PONTE: A.D. CIUCCI, «IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO, UN IMPORTANTE SEGNALE DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA»

18.25 - martedì 16 luglio 2024

La Commissione Europea ha deliberato il cofinanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo per un importo di 25 milioni di euro, pari al 50% della quota prevista per la progettazione ferroviaria.

L’Amministratore Delegato di Stretto di Messina Pietro Ciucci, a margine del G7 Commercio tenutosi a Villa San Giovanni, dove è stato presentato il progetto del ponte sullo Stretto ai ministri esteri, ha commentato la decisione della Commissione Europea in merito al finanziamento del progetto esecutivo.

“Il finanziamento del progetto esecutivo – ha detto Ciucci – è un importante segnale da parte dell’Unione Europea. Si tratta di una quota di 25 milioni di euro, pari al 50% dell’importo relativo alla parte ferroviaria dell’intera opera. L’Unione Europea conferma in questo modo la strategicità del Ponte all’interno delle reti TEN”