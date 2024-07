“STRETTO DI MESSINA“ * DL INFRASTRUTTURE: A.D. CIUCCI,«ULTERIORI CERTEZZE PER PONTE SU TEMPI E COSTI, CON ATTENZIONE A PIANO ESPROPRI»

18.50 - lunedì 29 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Importante voto, oggi in Parlamento, per il ponte sullo Stretto di Messina”, commenta l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in relazione al DL Infrastrutture (Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89).

“Si tratta di norme che contribuiscono a dare ulteriori certezze su tempi, costi, trasparenza delle procedure, con particolare attenzione al piano degli espropri.

La Stretto di Messina continua nel suo impegno per rispondere, già all’inizio di settembre, alle richieste emerse nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale e in Conferenza di Servizi. L’obiettivo, come più volte sottolineato, è di ottenere entro l’anno l’approvazione da parte del CIPESS sul progetto definitivo e sul Piano economico finanziario, passando così alla fase realizzativa”.