“ STOPCASTELLER” * FLASH MOB: “A TRENTO LA MANIFESTAZIONE, IN DIFESA DEGLI ORSI DEL TRENTINO”

A Trento da tutta Italia per la manifestazione StopCasteller, in difesa degli orsi perseguitati dalla Provincia autonoma.

L’avvocato Paolo Letrari di Lndc Animal Protection: “L’ultima modifica alla legge 9/2018, che mira a rendere più difficili i ricorsi delle associazioni, è stata approvata in sordina in agosto e prevede l’uccisione anche senza attacchi di persone con contatto fisico, quindi anche in caso di semplice avvistamento di un orso. Incostituzionalità e diritto comunitario sono le carte che giochermo per salvaguardare gli orsi”

Francesca Mazini di StopCasteller: “La legge provinciale 9/2018 deve essere abrogata perché la gestione ritorni a livello nazionale e smetta di essere influenzata dalle ambizioni personali di politici locali”.

Oggi a Trento alcune centinaia di persone hanno sfilato nelle vie del centro per la manifestazione StopCasteller, in difesa degli orsi perseguitati dalla provincia autonoma, dopo le recenti uccisioni lampo di Sonny-M90 e mamma orsa KJ1. Il corteo, organizzato in collaborazione con Lndc Animal Protection e Rete dei Santuari, ha raccolto le adesioni di diverse associazioni e attivisti da tutta Italia, fra cui Lac, Leal, Bears and Others, uniti nella condanna delle politiche attuate dall’esecutivo del leghista Fugatti, sempre più aggressive e al limite della legalità.

Durante gli interventi sono stati anticipati stralci di un dossier, realizzato dagli attivisti in collacorazione con l’avvocato Paolo Letrari di Lndc Animal Protection, da cui emergono particolari inquietanti sulla condotta della giunta. Il dossier, che ripercorre gli ultimi 10 anni di gestione degli orsi in Trentino, è stato pubblicato integralmente sul sito www.stopcasteller.it.

“Con la legge provinciale 9/2018 e con le sue successive modifiche – dichiara Francesca Manzini portavoce della campagna StopCasteller – sono iniziati i problemi per gli orsi in Trentino ed è questa legge che deve essere abrogata perché la gestione ritorni a livello nazionale e smetta di essere influenzata dalle preoccupazioni elettorali della giunta di turno. La fragile popolazione di orsi trentini rischia ancora l’estinzione, ma la sua sopravvivenza è un bene comune che non può essere determinato da ambizioni personali di politici locali. Paradossalmente, al di fuori dei confini provinciali, ad esempio in Veneto, la normativa vigente sul terriotio nazionale non consente l’abbattimento degli orsi a fronte degli identici comportamenti che in Trentino vengono sanzionati con l’uccisione”.

“La condotta della giunta mira a rendere più difficili i ricorsi delle associazioni – spiega l’avvocato Paolo Letrari di LNDC Animal Protection – . Dopo aver introdotto l’abbattimento come misura principale di gestione degli orsi cosiddetti “problematici”, l’ultima modifica alla legge 9/2018 è stata approvata in sordina lo scorso 4 agosto e prevede che si possa procedere all’uccisione “anche senza attacchi di persone con contatto fisico”, quindi anche in caso di semplice avvistamento di un orso. Si tratta di una “legge provvedimento” che toglie ai giudici la valutazione discrezionale caso per caso obbligandoli, di fatto, ad attenersi al testo di legge. Sono tanti tasselli che privano le associazioni, e i cittadini, del diritto di difesa dei propri interessi. Incostituzionalità e diritto comunitario sono le carte che giochermo per salvaguardare gli orsi”.

Un altro esempio dell’operato opaco della giunta che viene analizzato nel dossier è quello dell’orsa Fiona-F36. Il 30 maggio scorso, su richiesta del Consiglio di Stato, la Pat ha dovuto presentare il referto autoptico dell’orsa che si è poi rivelato appartenere ad altra orsa morta 4 mesi prima. “Chi era questa orsa? La Pat aveva qualcosa da nascondere? Dall’ autopsia corretta è poi emerso che il pelo dell’orsa era stato rasato per estrarre il proiettile esploso dai bracconieri che l’avevano uccisa. Una giunta che cerca di coprire atti di bracconaggio non deve avere potere decisionale sulla vita degli orsi” conclude Manzini.

