STELLANTIS * VEICOLI: «LE CONSEGNE CONSOLIDATE NEL TERZO TRIMESTRE 2024 SONO STATE STIMATE IN 1.148MILA UNITÀ, IL 20% IN MENO RISPETTO AL 2023»

08.10 - mercoledì 16 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La riduzione riflette le iniziative di riduzione delle scorte nonché gli impatti dei lanci dei nuovi prodotti. Dai progressi su entrambi ci si attende un posizionamento più forte del Gruppo per il futuro.

Stellantis ha avviato la pubblicazione di stime trimestrali sulle consegne consolidate globali ed i relativi commenti sulle tendenze più significative del business. Con il termine “consegne” si identificano i volumi di veicoli consegnati alla rete di vendita, ai distributori o direttamente dal costruttore ai clienti finali sia individuali sia per le flotte, che determinano i ricavi del Gruppo.

Le consegne consolidate nel trimestre chiuso il 30 settembre 2024 sono state stimate in 1.148mila unità, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Il calo delle consegne è stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%, scontando l’impatto temporaneo della transizione del portafoglio prodotti e delle iniziative di riduzione delle scorte presso la rete.

In Nord America, le consegne sono diminuite di circa 170mila unità, di cui oltre 100mila unità relative ai preannunciati tagli alla produzione con l’intento di ridurre lo stock presso la rete. Ha inciso inoltre la contrazione del portafoglio prodotti per la transizione verso le nuove offerte multi-energy con una nuova generazione di prodotti in fase di lancio, iniziando nell’ultima parte del 2024 con la Dodge Charger Daytona e la Jeep Wagoneer S. Comunque, le vendite ai clienti finali negli Stati Uniti hanno supportato la crescita della quota di mercato mese su mese nel terzo trimestre dal 7,2% in luglio al 7,9% in agosto e all’8,0% in settembre mentre le scorte si sono ridotte di 50mila unità (-11,6%) rispetto alla fine dello scorso trimestre.

In Europa allargata, le consegne dai nostri stabilimenti sono diminuite di circa 100mila unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per il posticipo del lancio dei modelli basati sulla piattaforma Smart Car, inclusa la Citroën C3 (che ha iniziato ad essere consegnata alla rete in settembre). Le prospettive per il lancio dei nuovi modelli in Europa sono robuste con ordini per 50mila unità per la nuova Citroen C3 e di 80mila unità per la nuova Peugeot 3008, a titolo di esempio.

Nel “Terzo Motore” (2) di Stellantis, le consegne sono rimaste complessivamente invariate, poiché la crescita in Sud America ha compensato i cali in Medio Oriente & Africa, Cina e India & Asia Pacifico.

Le consegne consolidate includono solo quelle delle società controllate consolidate e si tratta di veicoli nuovi fatturati a terzi (concessionari/importatori o clienti finali). I volumi di consegne consolidati per il terzo trimestre 2024 qui riportati non sono stati sottoposti a revisione contabile e possono subire modifiche. I dati definitivi saranno forniti nel nostro rapporto ufficiale su ricavi/consegne. Gli analisti devono interpretare questi numeri tenendo presente che sono preliminari e soggetti a modifiche. Il “Terzo Motore” si riferisce all’aggregazione dei segmenti Sud America, Medio Oriente e Africa e Cina e India e Asia Pacifico, solo a scopo di presentazione.